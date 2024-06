Starker Regen hat am Wochenende die Pegel vieler Flüsse in Süddeutschland ansteigen lassen. Ganze Landstriche und Wohngebiete sind überflutet, Tausende Menschen mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Inzwischen ist die Zahl der Hochwassertoten auf vier gestiegen. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und viele andere Helferinnen und Helfer sind seit mehreren Tagen im Einsatz. Wie das läuft, erzählt im Podcast ein Helfer des THW, der in Oberbayern eingesetzt ist. Außerdem erzählt Thomas Balbierer, SZ-Redakteur im Bayern-Ressort, was er im Hochwassergebiet erlebt hat.