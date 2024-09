Israel lehnt Vorschläge für eine Waffenruhe mit der Hisbollah ab und bereitet eigenen Angaben zufolge eine Bodenoffensive in Libanon vor. Zudem gibt es weiterhin Luftangriffe auf Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut, im Bekaa-Tal und im Süden Libanons. Allein am Montag starben dabei 550 Menschen – so viele wie noch nie an einem Tag seit dem Ende des Bürgerkriegs im Jahr 1990.