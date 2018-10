26. Oktober 2018, 16:30 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" Hessenwahl: CDU und SPD kämpfen mit Orkan aus Berlin

Am Sonntag wird in Hessen gewählt. Doch landespolitische Themen wie Bildung spielen keine Rolle. Es liegt am schlechten Auftreten der Regierung in Berlin, sagt Susanne Höll.

Am Sonntag wird in Hessen gewählt. Laut Umfragen verlieren die Volksparteien je rund 10 Prozentpunkte. Und - wie schon in Bayern - sieht es so aus, als ob die Grünen stark von der Schwäche der anderen profitieren.

In Wiesbaden regiert bislang eine schwarz-grüne Koalition, doch um die scheint es am Sonntag gar nicht zu gehen. Ein Orkan bläst den Wahlkämpfern von CDU und SPD aus Berlin entgegen. Der Urnengang wird zur kleinen Bundestagswahl stilisiert und die könnte zur Schicksalswahl der großen Koalition in Berlin werden, sagt Susanne Höll, SZ-Landeskorrespondentin.

Weitere Themen: Deutscher in Türkei zu langer Haft verurteilt, Immer mehr Milliardäre, Zeitumstellung am Sonntag.

