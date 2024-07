Im politischen Berlin wurde in den letzten Tagen viel über die Haushaltsverhandlungen zwischen Olaf Scholz , Robert Habeck und Christian Lindner gemunkelt: Schaffen sie es, einen Kompromiss zu finden? Oder zerbricht die Ampel-Koalition ?

Nach langen Verhandlungen haben die Parteichefs am Freitag ihren fertigen Haushaltsentwurf vorgestellt. Die Ampel hält also – und trotzdem sind die Parteien nicht wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Warum, erklärt in diesem Podcast Vivien Timmler, Redakteurin im SZ-Parlamentsbüro.

Weitere Nachrichten: Viktor Orbán besucht Putin in Moskau; Merih Demiral wegen Wolfsgruß gesperrt; Keir Starmer ist neuer Premierminister von Großbritannien.

Zum Weiterlesen und -hören

Hier können Sie nachlesen, wie Großbritanniens Wahlkreise gewählt haben.

Und hier können Sie nachlesen, wo die französische Brandmauer gegen Rechts steht.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Nadja Schlüter

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Reuters.

