10. Mai 2019, 16:55 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" Wofür China im Handelsstreit kämpft

Donald Trump erhöht die Strafzölle auf chinesische Produkte noch während der Verhandlungen - ein Affront. Wie konnte der Handelskonflikt so schnell wieder eskalieren?

Seit Donnerstag verhandelt eine chinesische Delegation in Washington. Sie soll verhindern, dass die USA die Zölle auf chinesische Produkte mehr als verdoppeln. Das hatte US-Präsident Donald Trump angedroht. Und obwohl zu dem Zeitpunkt noch verhandelt wird, macht er die Drohung am Freitag um 0:00 Uhr auch wahr. Die neuen Zölle gelten.

Wie konnte der Handelskonflikt so schnell wieder eskalieren? Das erklärt in dieser Folge Christoph Giesen, SZ-Wirtschaftskorrespondent in China. Und auch, wieso die Verhandlungen so schwer zu durchschauen sind.

Weitere Meldungen: Thyssenkrupp streicht Stellen, Denis Yücels Vorwürfe an Erdogan, Uber geht an die Börse.

