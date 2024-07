Ismail Hanija wurde am Dienstag in der iranischen Hauptstadt getötet – in einem Haus der iranischen Revolutionsgarde und mutmaßlich durch einen israelischen Angriff. „Das ist eine Demütigung für das iranische Regime“, sagt SZ-Korrespondent Raphael Geiger. Gerade auch zu diesem Zeitpunkt: Hanija war als Ehrengast zur Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten nach Teheran gereist.