Kriminelle Banden haben in Haiti die Kontrolle übernommen, das Land versinkt im Chaos. Tankred Stöbe von "Ärzte ohne Grenzen" gibt Einblicke in ein Leben im Bandenkrieg.

Von Johannes Korsche

Die humanitäre Lage im Karibikstaat Haiti ist katastrophal: Banden kontrollieren große Teile der Hauptstadt und des Landes. Sie greifen Polizeistationen an und lassen Gefangene frei. Am Dienstag ist Premierminister Ariel Henry zurückgetreten, er hält sich in Kenia auf. Täglich leiden immer mehr Menschen unter größerer Not. Es kommt systematisch zu sexueller Gewalt gegenüber Frauen.