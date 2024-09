Seit Montag gibt es an allen deutschen Grenzen Kontrollen. Für viele Grenzabschnitte ist das neu – aber in Bayern zum Beispiel wird der Grenzbereich schon seit Jahren kontrolliert. Der SZ-Oberbayern-Korrespondent Matthias Köpf berichtet darüber schon länger und hat sich angeschaut, was auf den Rest von Deutschland in den kommenden Wochen zukommt. Was das ist, erklärt er in dieser Folge von „Auf den Punkt“.