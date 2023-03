Von Lars Langenau und Felicitas Wilke

Frauen verdienen für die gleiche Arbeit noch immer weniger als Männer. Das zeigt jedes Jahr der Equal Pay oder Gender Pay Day. Der Tag im Jahr, bis zu dem Frauen - im Vergleich zu Männern - umsonst gearbeitet haben. Ermittelt vom Statistischen Bundesamt seit 1995.

"In Deutschland ist nur knapp jede dritte Führungskraft weiblich", sagt Felicitas Wilke aus dem SZ-Wirtschaftsressort. "Frauen arbeiten auch häufiger in schlechter bezahlten Branchen, schlechter bezahlten Berufen und häufiger in Teilzeit." Besonders stark sei das nach der Geburt des ersten Kindes zu sehen. Dann breche das Gehalt von Frauen nahezu ein, sagt Wilke. Erst über die Jahre gleiche sich das langsam wieder an das Gehalt der Männer an. Das liege "natürlich zum einen an beruflichen Auszeiten" wie Elternzeit oder auch Teilzeit. "Es liegt aber auch an der Tendenz, dass Väter nach der Geburt eher eine Gehaltserhöhung bekommen als Frauen."

Den Faktencheck von Felicitas Wilke zu den Lohnunterschieden finden Sie hier.

Weitere Nachrichten: China warnt USA, Kilicdaroglu führt türkisches Oppositionsbündnis, SPD und CDU starten Koalitionsgespräche

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

"Auf den Punkt" ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.