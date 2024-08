Es waren berührende Szenen, als Paul Whelan, Evan Gershkovich und Alsu Kurmasheva in der Nacht zum Freitag auf einem Militärflugplatz in der Nähe von Washington ankamen. Whelan nahm seine Schwester fest in den Arm, Gershkovich hob seine Mutter vor Freude in die Luft und Kurmasheva, ihr Mann und die beiden Töchter weinten vor Glück.