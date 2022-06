Von Thomas Hummel und Lars Langenau

Am Sonntag haben die USA, die EU, Kanada, Großbritannien und Japan verkündet, dass sie 600 Milliarden Dollar weltweit in Infrastrukturprojekte investieren werden, als demokratische Alternative zu Chinas Seidenstraßenprojekt. Montagvormittag wurde der ukrainische Präsident den Gipfelteilnehmern per Video zugeschaltet. Selenskij hat man weiter Unterstützung im Krieg gegen Russland zugesichert und will ihm beim Export von Getreide helfen. Außerdem bringen die G7-Staaten neue Sanktionen gegen den Kreml auf den Weg. Dann kam Besuch aus Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien.

Damit wollen die G7-Staaten den Eindruck vermeiden, "man wäre hier ein exklusiver Club der Reichen", sagt SZ-Politikredakteur Thomas Hummel. Aus Elmau wolle man "Zeichen der Geschlossenheit" gegen Russlands Krieg gegen die Ukraine senden. Aber auch als Signal an China, dass es mit seiner neuen Seidenstraße noch erhebliche Konkurrenz aus den demokratischen Industriestaaten bekommen wird. Zudem wollen die reichen Staaten mit Finanzhilfen das Welternährungsprogramm unterstützen, um Hungersnöte wegen ausbleibender Weizenlieferungen aus der Ukraine abzumildern. Zudem hat Kanzler Scholz den Regierungschefs seine Idee eines "Klimaclubs" unterbreitet. All das sei die Suche nach (neuen) Partnerschaften.

Weitere Nachrichten: Nato erhöht schnelle Einsatztruppe, Austritte katholische Kirche.

