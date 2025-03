Am Dienstag kommt der französische Präsident Emmanuel Macron nach Deutschland. Und es ist davon auszugehen, dass er bei Gesprächen in Berlin auch versuchen wird, seine Pläne für eine europäische Friedenstruppe weiter voranzutreiben. Gemeinsam wollen sie die Vorreiter für ein europäisches Friedensprojekt sein.

Die Idee ist, Truppen in die Ukraine zu entsenden, die die Einhaltung einer möglichen Waffenruhe bewachen könnten. Würde sich auch Deutschland an einem solchen Projekt beteiligen? Und wenn ja – könnte das die eh schon angeschlagene Bundeswehr überhaupt stemmen? Darüber spricht in dieser Podcastfolge Sina-Maria Schweikle, die als SZ-Korrespondentin in Berlin für Verteidigungspolitik zuständig ist. Sie erklärt, warum sich Deutschland gerade eher bedeckt hält, was eine Beteiligung an einer Friedenstruppe angeht. Und warum sich die Bundesregierung dem Projekt trotzdem nicht komplett entziehen kann.

Weitere Nachrichten: Eilanträge in Karlsruhe vor Bundestagsentscheidung zum Finanzpaket; Dritte Tarifrunde im öffentlichen Dienst; US-Astronauten dürfen nach neun Monaten zurück zur Erde.

Zum Weiterlesen und -hören:

Der Druck auf Deutschland wächst: Lesen Sie hier mehr zu den Überlegungen für eine europäische Friedenstruppe.

Proteste in Serbien: Lesen Sie hier den Bericht von Balkan-Korrespondent Florian Hassel.

Hier können Sie den „Auf den Punkt“- Podcast zum Personalmangel bei der Bundeswehr nachhören.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über dpa.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.