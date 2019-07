30. Juli 2019, 17:00 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" Verbrechen in Frankfurt: Was die Politik leisten kann

Die Tat von Frankfurt hat viel Entsetzen ausgelöst, aber auch eine politische Debatte über Sicherheit an Bahnhöfen. Aber kann die Politik solche Situationen überhaupt verhindern?

Ein Mann stößt am Frankfurter Hauptbahnhof eine Mutter und ihren Sohn vor einen einrollenden ICE - ohne erkennbares Motiv, wohl ohne die beiden Opfer überhaupt zu kennen. Der Junge stirbt, die Mutter kann sich knapp retten. Es ist eine Tat, die viel Entsetzen ausgelöst hat, aber auch eine politische Debatte über Sicherheit an Bahnhöfen. Aber kann die Politik solche Situationen überhaupt verhindern?

Über die Rolle von Politikern in solchen Fällen spricht in dieser Folge "Auf den Punkt" Detlef Esslinger. Er ist stellvertretender Leiter der SZ-Innenpolitik-Redaktion. Er sagt auch, wieso gerade dieser Fall so viele Menschen bewegt und warum es richtig war, dass Horst Seehofer so schnell reagiert hat.

Weitere Themen: Urteil zur europäischen Bankenunion; Mission an der Straße von Hormus.

