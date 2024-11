Am Freitag sind FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai und Geschäftsführer Carsten Reymann von ihren Ämtern zurückgetreten. Der Grund: ein Papier, aus dem hervorgeht, wie genau die FDP das Ende der Ampel geplant hatte. Der SZ liegt das Papier vor, inzwischen hat es die Partei auch selbst veröffentlicht. Darin sorgt vor allem ein Wort für Aufsehen: „D-Day“. So hat die Partei den Tag bezeichnet, an dem die Ampel enden sollte. Dass sie diesen Begriff intern verwendet hat, haben viele FDP-Politiker in den vergangenen Wochen bestritten, auch Djir-Sarai.