24. Mai 2019, 09:17 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" Europawahl: So arbeitet das EU-Parlament

Bei der Europawahl am Sonntag werden 751 Mandate vergeben. Wie arbeiten die Abgeordneten, was sind die Erfolge aus der letzten Legislaturperiode und wie könnte der Einfluss des Parlaments noch ausgebaut werden?

Am Donnerstag hat die Europawahl begonnen - in Großbritannien und in den Niederlanden. Die meisten Länder wählen wie Deutschland aber erst am Sonntag. Und wie bei den vergangenen Wahlen wird dabei mit einer niedrigen Wahlbeteiligung gerechnet. Warum eigentlich? Haben kontroverse Debatten - zum Beispiel über das Urheberrecht - nicht vor kurzem erst so viele Menschen politisiert?

Darüber spricht ich in dieser EU-Sonderfolge von "Auf den Punkt" Karoline Meta Beisel, Brüssel-Korrespondentin der SZ. Sie erzählt von den Erfolgen des Europaparlaments und den Reformplänen, die es noch einflussreicher machen könnten.

