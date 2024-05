Europawahl: Was vom Versprechen des klimaneutralen Kontinents übrig ist

SZ-Podcast "Auf den Punkt" - am Wochenende

Von Johannes Korsche

Der europäische Green Deal ist das Vorzeigeprojekt von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Eine Billion Euro sollen für einen klimaneutralen Kontinent insgesamt investiert werden - das war das Versprechen. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken. 2050 soll Europa dann der erste klimaneutrale Kontinent sein. Was ist davon, kurz vor der nächsten Europawahl, übrig geblieben? Darüber spricht in dieser Folge von "Auf den Punkt" Claudia Detsch. Sie leitet das Kompetenzzentrum für Klima und soziale Gerechtigkeit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Brüssel.