Klimaschutz, Digitalisierung, Migration und Kampf gegen Krebs: Die neue Kommission von Ursula von der Leyen geht an die Arbeit.

Am Mittwoch wurde die neue EU-Kommission vom Europaparlament mit breiter Mehrheit bestätigt. Ursula von der Leyen tritt am 1. Dezember ihren neuen Job als neue EU-Kommissionschefin an.

Vor der Abstimmung stellte sie ihr Programm vor, einen "Neustart für Europa". Vor allem Digitalisierung, Klimaschutz und Migration sind ihr wichtig, sagt SZ-Brüssel-Korrespondent Matthias Kolb. Besonders der Kampf gegen Klimawandel sei von essentieller Bedeutung, aber für von der Leyen kann er nur gelingen, wenn es gerecht zugeht und alle mitgenommen würden.

Weitere Nachrichten: Ibiza-Video: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sieben Verdächtige, Streit um Schulferien, Karlsruhe stärkt Recht auf Vergessen.

