Die türkische Invasion in Syrien treibt Hunderttausende Kurden in die Flucht. In ihrer Not verbünden sie sich mit den Truppen des syrischen Diktators Assad.

Wenn der türkische Präsident Erdogan in dem Gebiet danach syrische Flüchtlinge ansiedeln will, dann sei das utopisch und gehe nur durch vorherige "ethnische Säuberungen", kritisiert Paul-Anton Krüger, stellvertretender Außenpolitik-Chef der SZ. Denn genau in Rojova haben die Kurden ein selbstverwaltetes, demokratisches Gemeinwesen aufgebaut.

Weitere Nachrichten: Shell-Jugendstudie, IWF senkt erneut Wachstumsprognose, Erfolg für Musterklage gegen Mieterhöhung.

