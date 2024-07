Viele Fußballfans, die zur EM nach Deutschland kommen, verzweifeln beim Bahnfahren. Die österreichischen Fans haben der Deutschen Bahn zwei wenig schmeichelhafte Lieder gewidmet. Auch die New York Times und der britische Guardian berichten verwundert über die Unpünktlichkeit und den schlechten Zustand der Deutschen Bahn. In anderen Ländern kommt die Bahn nämlich in der Regel pünktlich. In der Schweiz etwa liegt die Pünktlichkeitsrate bei 90 Prozent. Was kann die Deutsche Bahn von der Schweizer Bahn lernen? Darüber spricht in dieser Folge SZ-Bahn-Expertin Vivien Timmler aus dem Berliner Parlamentsbüro.