Um das Coronavirus in den Griff zu bekommen, wird an den Binnengrenzen zu fünf Ländern wieder kontrolliert. Eine sinnvolle Maßnahme?

6400 Infizierte sind es in der Zwischenzeit in ganz Deutschland. Um das Coronavirus in den Griff zu bekommen, führt Deutschland an den Binnengrenzen zu fünf Nachbarstaaten Kontrollen ein: zu Frankreich, Österreich, Luxemburg, Schweiz und Dänemark.

Nur noch Pendler und Waren sollen die Grenzen überqueren. Ein harter, aber notwendiger Schritt, findet Constanze von Bullion. Die SZ-Hauptstadtkorrespondentin sagt auch, dass viele Menschen hierzulande den Ernst der Lage noch nicht begriffen hätten.

Weitere Themen: Bayern ruft Katastrophenfall aus, DAX fällt so schnell wie nie zuvor.

