In dieser ersten Folge unserer Chronologie geht es darum, warum in Deutschland das Gesundheitssystem nicht kollabierte.

Vor vier Monaten wurde in Deutschland zum ersten Mal das Coronavirus bei einem Patienten nachgewiesen. Seitdem hat das Virus unseren Alltag verändert. Was man dagegen unternehmen kann, dazu gibt es viele Meinungen, aber entscheiden muss am Ende die Politik.

Der SZ-Audioredakteur Jean-Marie Magro hat in den letzten Monaten immer wieder mit den Politikern Annegret Kramp-Karrenbauer, Malu Dreyer, Florian Herrmann und Lars Klingbeil darüber gesprochen, wie sie diese Zeit erleben, vor welchen Konflikten sie in ihrer Arbeit stehen und wie sie diese Krise verändert.

In der ersten von drei Spezialfolgen des SZ-Nachrichtenpodcasts "Auf den Punkt" geht es darum, wie das Virus seinen Weg hierher fand, warum man sich dafür entschied, das öffentliche Leben runterzufahren und wieso Deutschland einer Katastrophe entging.

