Von Tami Holderried und Lea Sahay

Chinas Top-Diplomat Wang Yi hat am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine chinesische Friedensinitiative für die Ukraine angekündigt. Er sagte, China werde etwas vorlegen. Und zwar die "chinesische Position zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise". China will also eine Art Friedensplan präsentieren, wahrscheinlich zum Jahrestag des Kriegsbeginns am Freitag.

"Dass sie so etwas Konkretes ankündigen, das hat mich schon überrascht," sagt Lea Sahay, SZ-Korrespondentin in Peking. "Das bedeutet, dass China jetzt etwas liefern muss - darauf kann man nur gespannt sein." Die chinesische Führung inszeniere sich gerne als Friedensbotschafter - tatsächlich habe sie den russischen Angriffskrieg aber bislang nicht eindeutig verurteilt. Vom Friedensplan erwartet Sahay, dass er nicht mit Kiew abgestimmt sein werde - sondern "Pekings Vorstellung, wie es laufen könnte".

China und Russland eine der gemeinsame Feind USA. Dass China Russland allerdings tatsächlich auch mit Waffenlieferungen unterstützen könnte, hält Sahay für unwahrscheinlich. Denn dadurch würde China endgültig seine Beziehungen zu Europa gefährden. Und: "China braucht Europa dringender als Russland."

Weitere Nachrichten: Biden in Kiew, Pistorius besucht Panzer-Ausbildung.

Moderation, Redaktion: Tami Holderried

Redaktion: Antonia Franz

Produktion: Imanuel Pedersen.

Zusätzliches Audiomaterial über LCI, CBS, YouTube.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

"Auf den Punkt" ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.