China hat es geschafft, so scheint es zumindest: Seit Tagen meldet das Land, dass sich in China selbst keine weiteren Menschen mehr mit Covid-19 infiziert haben. Inzwischen schicken chinesische Unternehmen auch tonnenweise Hilfsgüter in die ganze Welt. Hat die chinesische Regierung also alles richtig gemacht? Und stimmen die Zahlen, die von dort gemeldet werden überhaupt?

Das erklärt in dieser Folge von "Auf den Punkt" Lea Deuber, die China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Sie erzählt vom Ende der Quarantäne in Wuhan und der neuen Imagekampagne der chinesischen Regierung.

