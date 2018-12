7. Dezember 2018, 19:45 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" AKK: Neuer Schwung für die CDU

Die Entscheidung ist in der Stichwahl gefallen: Annegret Kramp-Karrenbauer ist die neue Vorsitzende der CDU. Wie wird das die Partei nach 18 Jahren Merkel verändern?

Nach dem ersten Wahlgang war nur eines klar: Jens Spahn wird nicht der neue Vorsitzende der CDU. In die Stichwahl hatten es Annegret-Kramp Karrenbauer und Friedrich Merz geschafft. Nach Bewerbungsreden, die ähnlich im Inhalt, aber unterschiedlich im Ton waren. Und die Entscheidung war unglaublich knapp: Mit 517 zu 482 Stimmen hat sich am Ende Annegret Kramp-Karrenbauer durchgesetzt.

Was diese Entscheidung für die Partei bedeutet, erklärt in dieser Sonderfolge von "Auf den Punkt" Stefan Braun - direkt vom CDU-Parteitag in Hamburg.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren

"Auf den Punkt" ist der Nachrichtenpodcast der SZ mit den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot, etwa bei:

iTunes

Spotify

Deezer

oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.