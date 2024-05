Auf dem Bundesparteitag der CDU wird es am Montag vor allem um die Neuwahl des Bundesvorstands gehen - auch auf das Ergebnis von Friedrich Merz wird genau geachtet werden, wenn er sich der Wiederwahl als Parteivorsitzender stellt. Am Dienstag rücken dann stärker die Inhalte in den Fokus: Denn die CDU möchte ihr neues Grundsatzprogramm beschließen, dessen Entwurf sie vor wenigen Monaten vorstellte.

Kritische Debatten gab es seither unter anderem um eine Formulierung zur Rolle des Islam in Deutschland und um die Vorstellungen der CDU zu einem verschärften europäischen Asylrecht. Wird die Partei konservativer? Darüber spricht in dieser Folge Ursula Münch. Die Politikwissenschaftlerin ist Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing. Sie sagt, sie sehe das Grundsatzprogramm eher als kohärente Weiterentwicklung bisheriger Ideen. "Natürlich entdecke ich, dass man die Partei mit einem konservativen Profil präsentiert", so Münch, "aber ich entdecke auch die anderen Profile, also auch diese liberalen Akzentuierungen."

