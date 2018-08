29. August 2018, 18:11 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" 29.08.2018 Die GroKo wird weiter über die Rente streiten

Am Dienstagabend haben sich Union und SPD auf einen Kompromiss im Rentenstreit verständigt. Doch der nächste Konflikt kommt bestimmt, erklärt Cerstin Gammelin.

Union und SPD haben sich auf einen Kompromiss in der Rente verständigt. Es ist überhaupt verwunderlich, dass ein so großer Streit ausbrechen konnte, wo doch vieles schon im Koalitionsvertrag geregelt ist. Doch die Haushaltslage ist so gut, dass CDU und CSU schneller Steuern und Abgaben senken wollen. Die Sozialdemokraten sind bei der Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung zwar noch dabei, den Solidaritätszuschlag wollen sie aber noch nicht so schnell abschaffen.

Die Lust, gemeinsam zu regieren, merke sie den Koalitionspartnern nicht so stark an, sagt Cerstin Gammelin. Die Hauptstadtkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung beschreibt, wie der Rentenstreit vorerst auf Eis gelegt wurde. Viele wichtige Entscheidungen stehen aber schon im Herbst an. Und dann wird es in der großen Koalition wieder knirschen.

Weitere Themen: Löw gesteht Fehler bei Özil-Fotos ein, Haftbefehl von Chemnitz im Netz, CSU stürzt in Umfrage ab.

