Der Bundesgesundheitsminister hat am Mittwoch neue Eckpunkte zur Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Was sie bedeuten.

Von Benjamin Emonts und Antonia Franz

Es ist eines der meistbeachteten Projekte aus dem Ampel-Koalitionsvertrag. Nur das internationale und EU-Recht standen einer weitgehenden Cannabis-Legalisierung in Deutschlandbisher im Weg. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen konnten sich also sicher sein, dass ihnen viele Leute zuhören - als sie am Mittwoch um kurz nach halb zwölf vor die Kameras und die Hauptstadtpresse traten, um ihren neuen Zwei-Säulen-Plan für das Projekt vorzustellen.

In einem ersten Schritt soll der Eigenkonsum von Cannabis in Deutschland bis 25 Gramm straffrei bleiben. Jeder soll privat drei Pflanzen anbauen dürfen. Und es soll sogenannte Cannabis Clubs geben. Laut Lauterbach "nicht gewinnorientierte Vereinigungen mit maximal 500 Mitgliedern", welche zu Genusszwecken Cannabis-Produkte für den eigenen Konsum anbauen dürfen. In einem zweiten Schritt sollen dann in Modellprojekten kommerzielle Lieferketten dafür aufgebaut werden.

Benjamin Emonts, der für die SZ über Wirtschaftsthemen schreibt, bewertet die Pläne im Podcast als eine Art persönliche Niederlage von Lauterbach: "Er wollte sich ja mit der Legalisierung einst als großer Vorreiter einer neuen liberalen Drogenpolitik in Europa profilieren, mit lizenzierten Verkaufsstellen, vielleicht sogar mit Apotheken. Vor allem wollte er den Schwarzmarkt austrocknen und den Jugendschutz verstärken. Aber im Endeffekt - in meinen Augen - bleibt mit den jetzigen Regelungen unterm Strich eigentlich nur eine Entkriminalisierung oder höchstens eine Legalisierung light."

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

"Auf den Punkt" ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.