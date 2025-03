Die Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Eva Högl , hat ihren jährlichen Bericht zur Bundeswehr vorgestellt. Und vieles, was drinsteht, ist nicht neu: Die Infrastruktur der Truppe ist marode, Kasernen verfallen, es fehlt an Ausrüstung. Vieles habe sich zwar schon getan, aber es sei eben auch noch Luft nach oben.

Und dann gibt es noch ein weiteres Problem. Eines, das sich mit mehr Geld nicht einfach so beheben lässt: der Personalmangel. Es fehlenden zehntausende Soldatinnen und Soldaten. Was kann die Bundeswehr tun, um attraktiver für junge Menschen zu werden? Muss doch die Wehrpflicht wieder eingeführt werden, wie es in den letzten Wochen wiederholt gefordert wurde?

Darüber spricht in dieser Folge des Podcasts Sina-Maria Schweikle, Korrespondenten für Verteidigungspolitik in der Berliner Parlamentsredaktion der SZ. Sie erklärt, warum es der Bundeswehr vermutlich nicht helfen würde, einfach so die Wehrpflicht wieder einzuführen. Und was die Truppe stattdessen brauchen könnte.

Weitere Nachrichten: Gewinneinbruch bei VW; Kurse an der US-Börse brechen ein; Philippinischer Ex-Präsident Duterte festgenommen; BSW klagt auf Neuauszählung der Bundestagswahl.

Zum Weiterlesen:

Soldatenmangel, marode Kasernen: Lesen Sie hier mehr über die Probleme der Bundeswehr.

Hier erfahren sie mehr darüber, welche Auswirkungen Trumps Zölle auf die US-Wirtschaft haben.

Hier lesen Sie, wofür sich Rodrigo Duterte verantworten muss.

Lesen Sie hier mehr über die Krise bei VW.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Leopold Zaak, Clara Andersen

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über phoenix.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.