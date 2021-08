In fünf Wochen ist Bundestagswahl. Worauf kommt es jetzt für die Parteien an und wie können sie ihre Chancen in den letzten Wochen doch noch verbessern?

von Stefan Braun und Franziska von Malsen

In fünf Wochen ist Bundestagswahl. Und in neuen Umfragen stehen Union und SPD jetzt gleichauf, die Grünen nur noch auf Platz 3. Am Wochenende haben Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock bei großen Wahlkampfveranstaltungen und in Interviews gesprochen.

Worauf kommt es für die drei jetzt an, und wie können sie ihre Chancen in den letzten Wochen doch noch verbessern? Armin Laschet zeige seine Kampfeslust nicht in einem programmatischen Sprung der Union. Sondern eher darin, das Feindbild einer rot-rot-grünen Koalition zu beschwören, erklärt Stefan Braun aus dem SZ-Parlamentsbüro. Und auch, wie die Grünen noch einmal mehr Schwung bekommen könnten.

Weitere Themen: Gefecht am Flughafen in Kabul, Corona-Maßnahmen.

