In Großbritannien fehlt der Sprit. Das Problem: Es fehlen LKW-Fahrer, die Kraftstoff an die Tankstellen bringen könnten.

Von Michael Neudecker und Tami Holderried

Vor den Tankstellen in Großbritannien bilden sich derzeit lange Schlangen - wenn es überhaupt Kraftstoff gibt. Viele Menschen warten Stunden, um ihr Auto aufzutanken. Das Problem ist nicht das Benzin oder der Diesel, sondern dass es an LKW-Fahrern fehlt, die Kraftstoff zu den Tankstellen bringen. Was das mit dem Brexit zu tun hat, das erklärt Michael Neudecker, der SZ-Korrespondent in London.

Neudecker sagt, dass durch den Brexit viele LKW-Fahrer das Land verlassen mussten. Jetzt fehlen genau diese Arbeitskräfte. Und es fehlt der britischen Politik auch noch an einem langfristigen Plan, wie man sie ersetzen könnte. Großbritannien sei weiter gespalten was den Brexit angeht. Und Neudecker rechnet mit weiteren Problem, die durch den Brexit auf das Land zukommen.

Weitere Nachrichten: Brexit-Übergangsphase endet, Bahnfahren wird teurer, Sondierungen zwischen FDP und Grünen

