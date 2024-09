Der SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke ist Wahlsieger in Brandenburg. Und mit ihm seine Partei. Woidke hat im Wahlkampf eine riskante Strategie verfolgt: Zum einen hat er auf maximale Distanz zu Kanzler Olaf Scholz und der Bundes-SPD und zum anderen auf eine Zuspitzung im Kampf gegen den Rechtsextremismus gesetzt. In den vergangenen zwei Wochen hat Woidke immer wieder betont: Wenn ihr einen AfD-Wahlsieg verhindern wollt, dann müsst ihr die SPD wählen. Das hat sich offenbar ausgezahlt. Aber trotzdem hat die AfD einen Wahlsieg nur knapp verpasst. Und sie hat insbesondere von jungen Menschen viele Stimmen bekommen. Darüber und über die möglichen Koalitionen, die jetzt in Brandenburg entstehen könnten, spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ der SZ-Korrespondent für Brandenburg, Jan Heidtmann.