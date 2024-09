Wenn am Sonntag um 18 Uhr die Wahllokale in Brandenburg schließen, endet das Wahljahr 2024 in Deutschland. Es ist die letzte der drei Landtagswahlen in diesem Jahr. Und eine, die vor allem für SPD-Kanzler Olaf Scholz besonders ist. Schließlich hat der Brandenburger SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke auf einen gemeinsamen Auftritt mit dem Kanzler während des Wahlkampfs verzichtet.