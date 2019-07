26. Juli 2019, 17:00 Uhr SZ-Podcast "Auf den Punkt" Boris Johnsons turbulenter Start ins Amt

Seit Mittwoch ist Boris Johnson Premierminister. Inzwischen hat er die Regierung umgebaut und Brexit-Hardlinern wichtige Ministerien anvertraut. Wie sind seine ersten Tage im Amt zu bewerten?

Am Mittwoch ist Boris Johnson in dem Amt angekommen, auf das er so lange hin gearbeitet hat: Er ist der neue britische Premierminister. Inzwischen hat er die Hälfte von Theresa Mays Regierung ausgetauscht - Brexit-Hardliner besetzen wichtige Ministerien. Und in seiner Regierungserklärung im Parlament hat Johnson von einem "goldenen Zeitalter" für sein Land gesprochen.

Was steht hinter diesen ersten Auftritten und Entscheidungen des Premierministers Boris Johnson? Und gibt es einen Unterschied zu seinem Ton im Wahlkampf? Darüber spricht in dieser Folge Cathrin Kahlweit, London-Korrespondentin der SZ.

Weitere Themen: Bootsunglück vor Libyen; weitere Ermittlungen gegen Stephan E.; Deutsche Bahn-Investitionen.

