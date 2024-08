Die Aktienmärkte erleben gerade ein selten dagewesenes Auf und Ab. Begonnen hat die Unruhe an den Finanzmärkten am Montag in Tokio: Der Nikkei, der wichtigste japanische Aktienmarkt, stürzt binnen eines Tages um mehr als 12 Prozent ein. So viel hatte der Nikkei innerhalb eines Tages seit fast vierzig Jahren nicht mehr verloren. Nasdaq, Dow Jones und Dax verlieren daraufhin auch deutlich – wenngleich nicht so historisch wie der japanische Index. War der Montag der Beginn einer Abwärtsspirale? Von wegen: Am Dienstag hat der Nikkei fast die gesamten Verluste des Vortags wieder ausgeglichen. Noch nie hat er an einem Tag so viele Punkte hinzugewonnen wie am Dienstag. Werden sich die Märkte bald beruhigen – und wie kommt es zu diesen Kursausschlägen? Das beantwortet Stephan Radomsky aus der SZ-Wirtschaftsredaktion in dieser Folge von „Auf den Punkt“.