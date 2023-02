Biden besucht Osteuropa, Putin reagiert in seiner Rede an die Nation. Eine Einschätzung von SZ-Experten Matthias Kolb.

Von Matthias Kolb und Johannes Korsche

In ein paar Tagen ist der traurige Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine, am 24. Februar. Und je näher dieser Tag rückt, desto wichtiger sind den Kriegsparteien und ihren Verbündeten auch symbolische Signale an die Welt. US-Präsident Biden hat am Montag überraschend Kiew besucht, und dort nochmal die fortwährende Unterstützung der Amerikaner zugesichert. Am Dienstag hat Putin eine Rede an die Nation gehalten. Und verkündet, den "New Start"-Abrüstungsvertrag auszusetzen. Matthias Kolb, SZ-Sicherheitsexperte, ordnet das Geschehen vor dem Jahrestag ein.

Putin "hat geschimpft, hat geprahlt und er hat - muss man, glaube ich, auch sagen: Fakten verdreht", sagt Kolb zu Putins Rede, in der der russische Präsident wieder die Schuld für den Krieg, dem Westen gegeben hat. Das Aussetzen des New Start-Vertrags, der Stück für Stück die nukleare Abrüstung von Russland und den USA vereinbart, nennt er "sehr besorgniserregend". Putin mache das "sehr bewusst, einfach um Debatten bei uns auszulösen".

Zu Bidens Besuch in Kiew sagt er: "Die Bedeutung des Besuches kann man eigentlich kaum überschätzen." Biden unterstreiche damit auch, dass eines für die USA nicht verhandelbar sei: "Die Unabhängigkeit, territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine." Und es sei auch ein Zeichen an Osteuropa: "Da sagen nämlich ganz viele, so quasi die größte Abschreckung gegen Russland ist eigentlich die Stars-and-Stripes-Flagge."

Hier geht es zur Analyse des geleakten Dokuments aus dem Kreml und zu den Details, wie Russland sich Belarus einverleiben will, geht es hier entlang.

Die Auf den Punkt-Folge vom Montag können Sie hier hören.

Weitere Nachrichten: Russland will wohl auch Belarus eingliedern, Baerbock und Faeser ins Erdbebengebiet gereist

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Nadja Schlüter, Antonia Franz

Produktion: Imanuel Pedersen

Zusätzliches Audiomaterial über Deutsche Welle, Guardian, Telegraph.

