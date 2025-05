In den vergangenen zwei Jahren ist die deutsche Wirtschaft geschrumpft, auch in diesem Jahr wird sie kaum wachsen. Zumindest gehen aktuelle Prognosen von einer Stagnation der Wirtschaftsleistung aus. Die Lösung, die von Arbeitgeberverbänden und wirtschaftsnahen Instituten vorgeschlagen wird: einen Feiertag streichen. Auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat immer wieder betont, dass mehr gearbeitet werden müsse.

Aber: Würde das wirklich helfen – und was müsste denn sonst passieren, damit die deutsche Wirtschaft wieder wächst?

Darüber spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Marcel Fratzscher. Er ist Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und sitzt im Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums, er berät also die Regierung.

Und außerdem kommt in dieser Folge der neue deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) exklusiv zu Wort. Er spricht über das deutsche Verhältnis zu den USA unter Trump.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Laura Terberl

Produktion: Jonathan Brandis

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Die Welt.

