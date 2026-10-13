Der IWF korrigiert seine Wachstumsprognose für Deutschland nach oben. Aber er spricht auch eine Warnung aus.

Noch im Sommer hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) für Deutschland ein Wirtschaftswachstum von 0,7 Prozent prognostiziert. Aber jetzt hat der IWF diese Prognose ordentlich angehoben. Auf 1,3 Prozent. Er begründet das mit mehreren Faktoren. Zum einen seien die Auswirkungen der Energiekrise und des Irankriegs hierzulande weniger stark gewesen als zunächst angenommen. Zum anderen trage auch der KI-Boom zum gesteigerten Wachstum bei. Einen großen Anteil hätten außerdem die Investitionen der Bundesregierung über das Sondervermögen.

Über die nach oben korrigierte Wirtschaftsprognose des IWF spricht in dieser Podcastfolge Claus Hulverscheidt, leitender Redakteur für Wirtschaftspolitik in der SZ-Parlamentsredaktion. Er erklärt, wie die Prognose zur weiterhin anhaltenden Krisenstimmung passt. Und er spricht auch über die Warnung des IWF, dass die Kluft zwischen Industrie- und Entwicklungsländern weiter wachsen könnte.

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Zum Weiterlesen und -hören: Hier geht es zur SZ-Podcastserie „Viola – eine Frage des Motivs“. Alle drei Folgen gibt es schon jetzt mit einem SZ-Plus-Abo.

Und hier geht es zum Text über das Demokratieprojekt „Radikale Töchter“ und die Klage der NGO gegen den Bund.

Mehr zur Wirtschaftsprognose des Internationalen Währungsfonds gibt es hier.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Pauline Claßen

Produktion: Carlo Sarsky Lankheit

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