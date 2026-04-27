Schon wieder sind in der Nähe von Donald Trump Schüsse gefallen. Ein schwer bewaffneter Mann betrat am Samstagabend (Ortszeit) ein Hotel in Washington, stürmte durch eine Sicherheitsschleuse und machte sich auf den Weg zum Festsaal, wo das Correspondents’ Dinner stattfand. Es wurde geschossen und Sicherheitskräfte überwältigten den mutmaßlichen Attentäter, bevor er sein Ziel erreichen konnte.

Drinnen, wo der US-Präsident, Regierungsmitglieder und Hunderte Journalisten saßen, hörte man die Schüsse. Die Gäste schreckten auf und duckten sich unter die Tische. Der Secret Service führte Trump und die anderen Spitzenpolitiker aus dem Saal. Bis auf einen leicht verletzten Sicherheitsmitarbeiter blieben alle unversehrt.

SZ-Politikchef Nicolas Richter spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ darüber, was wir über die Hintergründe wissen und wie Trump den Vorfall für sich nutzt.

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Moderation, Redaktion: Philipp Saul

Redaktion: Lars Langenau, Johannes Korsche

Produktion: Juno Graner

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über CNN

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