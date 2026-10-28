Es war die erste Wahl in Israel seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem Beginn des Gaza-Kriegs. Nach drei Jahren Krieg war die Parlamentswahl in Israel nochmal polarisierter als sonst – und das zeigt sich auch an der Wahlbeteiligung. Laut dem Zentralen Wahlkomitee sind ca. 78 Prozent der Wahlberechtigten wählen gegangen – so viele wie seit 1999 nicht mehr.

Die Stimmenauszählung läuft zum Redaktionsschluss dieses Podcasts noch, das offizielle Ergebnis soll acht Tage nach der Wahl veröffentlicht werden. Sicher ist aber bereits, dass weder der amtierende Ministerpräsident Benjamin Netanjahu noch sein größter Konkurrent Gadi Eisenkot die Wahl klar gewonnen haben.

Vielmehr gibt est eine Patt-Situation. Dabei könnte die Rolle des Königsmachers den arabischen Parteien zufallen, die bei der Wahl mit bislang 19 Sitzen historisch gut abgeschnitten haben.

Kristiana Ludwig, SZ-Korrespondentin für Israel und die palästinensischen Gebiete, erklärt im Podcast, dass der amtierende Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Koalition mit den arabischen Parteien bereits im Wahlkampf ausgeschlossen hat. Oppositionsführer Eisenkot dagegen hat sich diese Möglichkeit rhetorisch noch offen gehalten.

In Israel wird allerdings auch gespannt darauf geschaut, ob es nicht doch zu einer Netanjahu-Eisenkot-Koalition kommen könnte, sollte Netanjahu nicht mit den rechtsextremen Parteien koalieren können.

Weitere Nachrichten: Zugunglück in Spanien; Merz wirbt auf Asienreise für neue globale Handelsallianz.

Zum Weiterlesen:

Hier geht es zur Analyse, warum Iran gerade jetzt wieder israelische Angriffe drohen.

Und hier geht es zum Text über Künstliche Intelligenz und das „Zeitalter des Zweifelns“.

Moderation, Redaktion: Pauline Claßen

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Juno Graner

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.