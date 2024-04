Was nutzt das Völkerrecht, wenn sich nicht alle daran halten?

"Auf den Punkt" - am Wochenende

Zwei Jahre nach Butscha und sechs Monate Gaza-Krieg: Was verbirgt sich hinter Begriffen wie "Kriegsverbrechen" oder "Völkermord" juristisch? LMU-Professor Christian Walter ordnet ein.

Von Johannes Korsche

Begriffe wie "Völkermord" oder "Kriegsverbrechen" sind in der aktuellen Nachrichtenlage überall zu hören. Aber was bedeuten sie eigentlich? Und welche juristischen Auswirkungen hat es, dass Südafrika Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Verdacht auf Völkermord in Gaza verklagt?