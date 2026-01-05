Nachdem die Trump-Regierung Venezuela bombardiert und den Machthaber Nicolás Maduro festgenommen hat, sind weiterhin viele Fragen offen. Allen voran: Was planen die USA mit Venezuela? Denn dass es wirklich um Drogenkriminalität geht, wie Donald Trump sagt, ist unwahrscheinlich. Eher geht es um das in Venezuela reich vorhandene Erdöl und um eine Reihe von Regimewechseln in Lateinamerika. Darüber spricht in dieser Podcastfolge Peter Burghardt, der Washington-Korrespondent der SZ. Er sagt, was die Trump-Regierung in Venezuela gemacht hat, führe zur Erosion einer regelbasierten Weltordnung.

Anschließend spricht im Podcast auch noch Politikredakteur Benedikt Peters darüber, was jetzt in Venezuela passieren könnte. Denn auch wenn Maduro weg ist, besteht das Regime weiter. Schließlich haben die Chavisten um Maduro die bisherige Vize-Präsidentin Delcy Rodriguez als Interimspräsidentin eingesetzt. Und die werde das Land erst einmal so führen wie ihr Vorgänger.

Weitere Nachrichten: Alle Opfer nach Brand in Crans-Montana identifiziert; Regierungskoalition in Brandenburg vor dem Aus; Stromausfall in Berlin dauert weiterhin an.

Zum Weiterlesen: Hier finden Sie weitere aktuelle SZ-Texte über die Lage in den USA und Venezuela, inklusive eines Liveblogs zum Thema.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Justin Patchett

Produktion: Carlo Sarsky

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über dpa.

