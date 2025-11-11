Der Shutdown in den USA steht kurz vor dem Ende. Am Montagabend hat sich der Senat für einen Übergangshaushalt ausgesprochen, der die US-Finanzen zumindest bis Ende Januar sichert und mehr Zeit ermöglicht, um langfristige Kompromisse zu finden. Möglich war das nur, weil acht demokratische Senatoren mit den Republikanern gestimmt und sich damit über die Parteilinie hinweggesetzt haben. Ein weiterer Kniefall der Demokraten vor Trump und seiner Partei?

Darüber spricht in dieser Podcastfolge Charlotte Walser, die für die SZ aus Washington berichtet. Sie sagt: Für die acht Senatoren war der Schaden des Shutdowns einfach zu hoch. Doch ähnlich hoch ist auch der Preis, den die Partei nun zahlt. Die Demokraten sind zerstritten und ihr Widerstand gegen die Kürzungen bei der Krankenversicherung der vergangenen Wochen war quasi umsonst. Mehr von dem, was Charlotte Walser erzählt, hören Sie in dieser Folge „Auf den Punkt“.

Weitere Nachrichten: Israel könnte Todesstrafe wieder einführen; Niederlage für OpenAI vor Gericht; Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha vorerst ausgesetzt.

