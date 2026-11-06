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Podcast: „Auf den Punkt“Jung, progressiv – und uneinig: Die neuen US-Demokraten

„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung.
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SZ

Die US-Zwischenwahlen waren eine Abstimmung gegen Trump. Bei den Demokraten kämpfen jetzt die Parteiflügel um die Deutungshoheit.

Von Boris Herrmann und Lars Langenau

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Die US-Midterms waren eine Abstimmung gegen Donald Trump und seine Politik, sagt US-Korrespondent Boris Herrmann. Doch trotz des überwältigenden Wahlsiegs der Demokraten haben laut Umfragen nur 29 Prozent der US-Amerikaner ein positives Bild der Partei.

Dabei werden die neuen Aushängeschilder der Demokraten jünger, weiblicher, progressiver und diverser. Während die alte Elite an Einfluss verliert, rücken Politiker unter 40 Jahren in den Fokus: James Talarico in Texas, Jon Ossoff in Georgia, Abdul El-Sayed in Michigan oder Alexandria Ocasio-Cortez aus New York.

Nur haben jetzt auch beide Flügel der Partei, moderat oder dezidiert links, Argumente für ihre Seite. Und deshalb haben auch umgehend nach der Wahl interne Richtungskämpfe begonnen, erläutert Boris Herrmann im Podcast.

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Zum Weiterlesen:

Hier steht ein Text darüber, warum Ilse Aigner die Kandidatur für das höchste Staatsamt kaum noch zu nehmen ist.

Einen Kommentar zu der Personalie Aigner findet sich hier.

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