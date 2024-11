Ende Oktober hat das israelische Parlament beschlossen, das UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA zu verbieten. Ende Januar tritt das Gesetz in Kraft, dann darf das Hilfswerk in Israel nicht mehr arbeiten. Mit weitreichenden Folgen für die 2,3 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen und 875 000 im Westjordanland.

SZ-Reporter Thorsten Schmitz berichtet in dieser Folge von „Auf den Punkt“ von seiner Recherche in Israel zur Bedeutung der UNRWA. Er war dafür unter anderem in der UNRWA-Zentrale – und in einem palästinensischen Flüchtlingslager.

Weitere Nachrichten: Deutscher in Russland festgenommen; VW-Betriebsrat stellt eigene Sparvorschläge vor.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Nadja Schlüter

Produktion: Jonathan Brandis

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über SkyNews, UNRWA (YouTube).

