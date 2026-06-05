In den UN hat die Welt Deutschland das Misstrauen ausgesprochen. Und Deutschland? Reagiert teilweise beleidigt.

UN-Wahlniederlage: Was Deutschland jetzt tun kann

Deutschlands Kandidatur für den UN-Sicherheitsrat ist am Mittwoch in New York gescheitert. Bereits im ersten Wahlgang hat Deutschland nicht einmal zwei Drittel der Stimmen bekommen. Deutlicher kann eine Wahl fast nicht ausgehen.

Deutschland hatte sich auf eine nicht-ständige Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat beworben, so wie in der Vergangenheit auch. Es ist Deutschlands Ziel, alle acht Jahre Mitglied im wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen zu sein. Das hatte bisher auch immer geklappt. Aber nun wurden stattdessen zwei andere, viel kleinere europäische Länder gewählt: Portugal und Österreich.

Deutschland hat jetzt ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und Außenminister Wadephul und Kanzler Merz gleich mit.

Während die Bundespolitik noch den Schock über diese Niederlage verarbeitet, werden schon erste Rufe laut, dass Deutschland den Vereinten Nationen die Gelder kürzen sollte. Darüber, ob das eine gute Idee ist, spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Daniel Brössler aus dem SZ-Parlamentsbüro. Er hat die Wahl zum UN-Sicherheitsrat aus New York begleitet.

Weitere Nachrichten: Debatte um Pflegereform; Selenskij bietet Putin Treffen an.

Zum Weiterlesen:

Hier lesen Sie den Text von Cathrin Kahlweit über Österreichs erfolgreiche Kandidatur für den UN-Sicherheitsrat.

Schlechter kann man nicht sparen: Den Text über die Pläne des WDR für Radio Cosmo finden Sie hier.

Und hier finden Sie Fragen und Antworten zur geplanten Pflegereform.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Laura Terberl, Luis Münch, Timo Nicolas

Produktion: Julius Zimmer

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über dpa.

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