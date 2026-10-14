Am 26. September 2022 detonierten mehrere Sprengsätze an den Erdgas-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 in der Ostsee. Diese wurden dadurch stark beschädigt – seitdem fließt über diesen Weg kein russisches Erdgas mehr nach Europa.

Wer hinter dem Anschlag stecken könnte, darum kursierten in der Öffentlichkeit viele Theorien: Manche verdächtigten die USA, andere zeigten eher auf Russland.

Die Ermittler sind sich inzwischen sicher: Die Spur führt in die Ukraine. Sie machen sieben ukrainische Männer dafür verantwortlich. Ihr Anführer soll ein Mann namens Serhij K. gewesen sein. Und gegen ihn hat am Mittwoch der Prozess in Hamburg begonnen.

Jörg Diehl ist der Leiter der Recherchekooperation von SZ, NDR und WDR. Er erklärt in dieser „Auf den Punkt“-Sendung, welche Beweise die Ermittler gegen Serhij K. gesammelt haben. Unter anderem hätten die Ermittler feststellen können, dass Serhij K. in einem der Autos saß, mit denen das ukrainische Kommando Ausrüstungsgegenstände an die Ostsee gebracht haben soll. Außerdem habe er aus der italienischen Auslieferungshaft heraus ein verräterisches Telefonat mit seiner Frau in der Ukraine geführt.

Weitere Nachrichten: AfD und BSW beschließen Antrag zu Ukraine-Hilfen und Russland-Sanktionen; Bundesregierung einigt sich auf Zuckersteuer.

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Und hier zum Essay, das sehr gut erklärt, warum der AfD- und BSW-Antrag im Landtag in Sachsen-Anhalt sehr viel über die beiden Parteien aussagt und auch sehr gefährlich ist.

Moderation, Redaktion: Pauline Claßen

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Laura Sagebiel

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über tagesschau.

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