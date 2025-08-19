Aus ukrainischer Sicht war der Gipfel im Weißen Haus erfolgreich. Die wichtigsten Erkenntnisse.

Von Ann-Marlen Hoolt und Sonja Zekri

Drei Tage nach dem Gipfeltreffen von Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska haben die Europäer ihren eigenen Gipfel abgehalten. Der ukrainische Präsident Selenskij ist gemeinsam mit einer Delegation europäischer Staats- und Regierungschefs nach Washington gereist, um im Weißen Haus mit Donald Trump zu sprechen.

Und auch wenn dieses Treffen keine konkreten Ergebnisse zutage gebracht hat, zeigen sich die europäischen Gäste hinterher vorsichtig optimistisch.

In dieser Podcastfolge spricht Sonja Zekri über den Gipfel im Weißen Haus. Sie berichtet für die SZ über den Krieg in der Ukraine und ist in den vergangenen Jahren mehrmals in das Land gereist. Das Treffen in Washington ist ein „wichtiger Baustein“ auf dem Weg zu Frieden in der Ukraine, sagt sie. Besonders, weil es bei dem Treffen auch um mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine ging.

Weitere Nachrichten: Merz deutet möglichen Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine an; Hamas stimmt Waffenruhe-Vorschlag zu.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Justin Patchett

Produktion: Jonathan Brandis

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über dpa, Youtube @TimesofIndia.

