Der russische Machthaber Wladimir Putin ist nach US-Angaben bereit, die Europäer bei Ukraine -Friedensgesprächen mit an den Verhandlungstisch zu holen. Doch bei einem Treffen von rund 40 europäischen Staats- und Regierungschefs in Dublin zeichnete sich am Ende dieser Woche noch kein Konsens zu der Frage ab, wer das sein könnte.

Ob es der formal zuständige EU-Ratspräsident António Costa sein könnte? Da ist SZ-Brüssel-Korrespondent Hubert Wetzel skeptisch. Vielleicht könnte es auch jemand unter der Federführung von Deutschland, Frankreich und Großbritannien sein. Je nachdem, ob es bei den Verhandlungen um einen Frieden in der Ukraine um Sicherheits-, Finanz- oder Wirtschaftsfragen geht, könnten andere Akteure dazukommen. Näheres dazu in der aktuellen Ausgabe von „Auf den Punkt“.

Weitere Nachrichten: Bundeshaushalt mit Rekordverschuldung; mehr Macht für deutsche Geheimdienste.

Zum Weiterlesen- und hören:

Ein Text von Hubert Wetzel über die Verhandlungen über einen Frieden für die Ukraine steht hier.

Hier schreibt Jannis Brühl über die weltweiten Auswirkungen der Panne bei Microsoft.

Und hier gibt es eine „Auf den Punkt“-Folge zur Geheimdienstreform zu hören.

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