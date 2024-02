Ukrainische Deserteure in Deutschland: Asyl oder Ausweisung?

SZ-Podcast "Auf den Punkt" - am Wochenende

In Deutschland leben fast 200 000 ukrainische Männer im wehrfähigen Alter. Wie sollte Deutschland mit ihnen umgehen?

Von Johannes Korsche

In Deutschland halten sich um die 200 000 ukrainische Männer im "wehrfähigen Alter" auf. Manche aus der Opposition im Bundestag fordern, sie in die Ukraine auszuweisen. Denn dort klagt das Militär, dass es nicht genügend Soldaten gibt, die gegen die russische Armee kämpfen. Aber sollte man Männer ausweisen, denen in ihrer Heimat der Fronteinsatz oder bei Kriegsdienstverweigerung Gefängnis droht?