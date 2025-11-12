2430 Jahre Gefängnis: Wie Erdoğan seinen größten Kritiker loswerden will

Die türkische Staatsanwaltschaft fordert eine jahrhundertelange Haftstrafe für den Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu. Wie unabhängig ist die Justiz in der Türkei noch?

Seit mehr als einem halben Jahr sitzt Ekrem İmamoğlu in Untersuchungshaft. Er stand kurz davor, Präsidentschaftskandidat seiner Partei CHP zu werden, als er im März 2025 überraschend festgenommen und als Bürgermeister von Istanbul abgesetzt wurde. Der Grund: Korruptionsvorwürfe. Schon damals sagten Beobachter: Erdoğan will seinen größten Kritiker loswerden. Neben İmamoğlu sitzen inzwischen auch 17 weitere Bürgermeister von der CHP in Haft.

Am Dienstag hat die türkische Staatsanwaltschaft Anklage gegen İmamoğlu erhoben. Die Anklageschrift ist dicker als ein Buch. Viel verrückter ist aber diese Zahl: Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft soll İmamoğlu für 2430 Jahre Haft.

Darüber, wie der Präsident Erdoğan seinen Gegner aus dem Weg räumen lässt, spricht in dieser Podcastfolge Raphael Geiger, SZ-Korrespondent in Istanbul. Und er erläutert auch, wie unabhängig die Justiz in der Türkei noch ist.

Weitere Nachrichten: Selenskij fordert Rücktritt von Justizminister und Energieministerin; Epstein-Mails belasten Trump.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Johannes Korsche, Lars Langenau

Produktion: Aylin Sancak

